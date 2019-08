Incidente mortale in auto col nonno, bambino era senza cintura: La mamma: «Mio padre non ha colpa»

«Non ci sono parole per descrivere il sentimento. So solo che è la cosa più ingiusta che una mamma possa provare, so che devo essere forte perché ho altri due bambini e lo farò». Così ai microfoni del Tg dell'emittente privata Videolina, la madre del bambino di 7 anni,, morto ieri sera in un incidente stradale a, in provincia di Cagliari , mentre era in macchina con il nonno. Il bambino, invece di sedere sul seggiolino posteriore per i bambini, era seduto sul sedile anteriore e non indossava le cinture. Per questo motivo dopo l'urto è stato sbalzato violentemente contro il parabrezza.La donna, 38 anni, tecnico di Radiologia all'ospedale di Lanusei, dove vive la famiglia Agus, ricorda il suo bimbo e la passione per la campagna: ieri sera stava rientrando con il nonno nella casa di Nurri, dove il piccolo stava trascorrendo un periodo di vacanza, dopo che insieme avevano raccolto i fichi d'india.«Lui voleva fare l'agricoltore, il mestiere di mio padre - racconta la mamma - la sua passione erano gli animali, la natura. Adorava il nonno e il nonno adorava lui, la cosa peggiore è che sia morto proprio con mio padre. Io penso, però, che il bambino fosse felice di morire col nonno e io ho detto a mio padre di non farsi una colpa di quello che è successo, perché lui colpe non ne ha».«Davide sarà sempre il nostro angelo - prosegue la donna - Quando gli chiedevo: 'ma tu l'amore di chi sei Davide? Lui mi diceva: 'Di tutti mamma, di tuttì. Si faceva voler bene e sono contenta di aver avuto un bambino così».