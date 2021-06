Bari, incidente sulla provinciale Turi-Putignano: morti due 64enni e un ferito grave

Incidente mortale in provincia di Bari. Nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 giugno, intorno alle 22.30, un furgoncino adibito al trasporto di prodotti alimentari e un'auto si sono scontrati frontalmente sulla strada provinciale che collega Turi a Putignano. Due morti di 64 anni. Vito Di Venere di Cassano Murge, a bordo dell'Alfa 147, e Michele Liuzzi di Noci, che invece era alla guida del furgone. Una terza persona, che viaggiava sul furgone, è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata all’ospedale di Monopoli. I Vigili del Fuoco di Putignano hanno lavorato circa mezz'ora per estralo dalle lamiere. Nell’incidente è rimasta coinvolta una terza auto, una Lancia Ypsilon guidata da un putignanese che sopraggiungeva e non ha potuto evitare di colpire lo pneumatico Il conducente di quest’ultima vettura è rimasto illeso.

APPROFONDIMENTI TERAMO Non vuole più vendergli l'auto e lui tenta di investirlo sette... ABRUZZO Incidente sulla Teramo-Mare: morto avvocato di 46 anni. Si è...

Incidente nel barese, la dinamica

Secondo una prima ricostruzione risulta che uno dei due mezzi viaggiava ad alta velocità. E in prossimità di una curva a sinistra non sarebbe riuscito a mantenere la traiettoria, invadendo così la corsia opposta e schiantandosi contro il mezzo che proveniva dalla direzione opposta. L’impatto, molto violento, ha fatto sbattere uno dei due veicoli contro un muretto a secco e poi contro un albero. Spetterà ora agli agenti della Polstrada ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.