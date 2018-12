Auto contromano sulla bretella dell'aeroporto, l'incidente è terrificante

Lunedì 3 Dicembre 2018, 18:00 - Ultimo aggiornamento: 03-12-2018 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Un incidente stradale ha coinvolto due auto lungo la bretella autostradale che collega l’aeroporto di Venezia a Mestre, nella carreggiata in direzione della Tangenziale di Mestre: due i feriti. Lo scontro, violentissimo, è stato causato da una delle due ato, entrata in contromano sulla bretella dallo svincolo di Dese. L'auto in contromano ha impattato frontalmente un'altra vettura che viaggiava regolarmente in corsia di sorpassoI due conducenti sono feriti, uno in modo grave, e sono stati trasferiti in ospedale a Mestre. La carreggiata del Raccordo Marco Polo tra Dese e la Tangenziale è rimasta chiusa per la rimozione dei mezzi incidentati e la pulizia del fondo stradale, interessato da diversi detriti, per quasi due ore, ed è stata riaperta al traffico poco dopo le 18.30. Sul posto operano Polstrada e Vigili del Fuoco, oltre agli ausiliari di CAV. La riapertura del Raccordo in direzione Tangenziale è prevista entro le 19, nel frattempo il traffico rimane deviato verso Campalto. I pompieri intervenuti da Mestre hanno messo in sicurezza i veicoli ed estratto uno dei conducenti, rimasto incastrato nell’abitacolo.