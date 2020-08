Con l'auto contro un albero di pino: corsa in ospedale per un giovane, incastrato nelle lamiere

Ultimo aggiornamento: 17:23

E' di un ferito il bilancio di un grave incidente che si è verificato questa mattina sulla strada ex statale 16 tra Ostuni e Fasano, nei pressi della Casa Cantoniera, in provincia di Brindisi. Una Audi A4 station wagon ha impattato violentemente contro un albero di pino.Il giovane, un dipendente di un ristorante di Torre Canne, è stato trasferito d'urgenza al "Perrino" di Brindisi: le sue condizioni al momento non sarebbero gravi, ma è costantemente monitorato dai medici del capoluogo. Sul posto i vigili del fuoco e personale della Polizia Locale di Ostuni.