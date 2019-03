Grottaferrata, bus Cotral fuori strada: paura per 25 studenti, 7 feriti

Venerdì 15 Marzo 2019, 16:04 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2019 17:51

Non è ancora chiaro come il pullman delsia finito fuori strada ma lo spavento è stato enorme, soprattutto per i 25 studenti che erano a bordo. Poco dopo le 14 un mezzo della compagnia di trasporti laziali è scivolato lungo una collinetta per cause ancora da chiarire. Il fatto è accaduto in via IV novembre, zona Cavallino, aSul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco ma anche il 118 per verificare le condizioni dei passeggeri quasi tutti molto giovani e studenti di zona. Il mezzo ha di fatto perso aderenza con l'asfalto ma è ancora presto per definire le cause dell'incidente. Forse il bus transitava a una velocità sostenuta in una strada pieda di curve.Sette i feriti trasportati negli ospedali in codice giallo: 4 di loro, tra cui l'autista, un 14enne, un 16enne e un 20enne, sono stati portati a Frascati, 2 passeggeri, invece, di 14 e 28 anni si trovano ora al nuovo ospedale dei Castelli, mentre un 27enne è stato trasferito al Policlinico Tor Vergata.Il bus intanto è stato sottoposto a sequestro ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il Cotral - fa sapere l'azienda - fornirà tutte le informazioni necessarie per determinare la dinamica dei fatti. Il mezzo, modello Irisbus 389, ha superato l’ultima revisione tecnica presso la motorizzazione civile lo scorso 13 marzo.