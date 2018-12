Mercoledì 19 Dicembre 2018, 14:53 - Ultimo aggiornamento: 19-12-2018 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parte per sbaglio un colpo dal fucile di caccia, muore un giovane operaio della Fiat di Cassino: Placidino Villani, 31 anni. La tragedia si è consumata poco fa, in località Selvi nel territorio di Esperia, comune del Cassinate dove viveva la vittima. La ricostruzione dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri. Dalle prime informazione sembra che Villani stava raggiungendo degli amici per una battuta di caccia al cinghiale, aveva fatto scendere i cani dalla propria auto. Ad un certo punto sarebbe inciampato e nella caduta ha toccato inavvertitamente il grilletto del fucile. E' partito un colpo che lo centrato dritto all'altezza dell'addome. Le indagini sono ancora in corso, non si esclude che vi sia stata un'altra dinamica, compresa l'ipotesi che il colpo possa essere partito da un altro fucile.