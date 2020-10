Frontale tra due auto alle 6.30 di stamani, domenica 11 ottobre 2020. Morto sul colpo, insieme al suo cane, il cacciatore Mauro Farinazzo, 69 anni, di Loreggia. Ferito ma non in pericolo di vita l'altro conducente di Chioggia. L'incidente a Codevigo, in provincia di Padova.

Ultimo aggiornamento: 10:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA