Tragedia nella notte a Carmignano, in provincia di Padova. Una ragazza di 25 anni è morta in un incidente stradale. La giovane vittima è uscita autonomamente con l'auto dalla strada e ha centrato il guard rail, restando infilzata fra le lamiere. Per lei non c'è stato nulla da fare. Sul posto la Stradale di Piove di Sacco, i vigili del fuoco e il Suem.

Ultimo aggiornamento: 10:36

