Rosignano, incidente al casello dell'autostrada A12 Roma-Genova. Auto travolge veicoli in coda: 3 morti e 5 feriti gravi. Tratto chiuso in direzione sud

Un incidente al casello di Rosignano, nell'autostrada Roma-Genova, ha portato alla morte di tre persone e sta bloccando l'A12. Dalle prime informazioni pare che un'auto abbia letteralmente travolto il casello. Sono rimaste coinvolte in tutto tre macchine: due di queste si sarebbero ribaltate mentre erano in coda al casello e dopo aver subito un terribile tamponamento da parte di un'altra vettura arrivata in corrispondenza del casello ad altissima velocità.

Incidente al casello dell'autostrada A12 all'altezza di Rosignano: tre morti

L'incidente è avvenuto all'altezza di Rosignano, in provincia di Livorno, intorno all'ora di pranzo.

L'intervento dei Vigili del fuoco è ancora in corso. La struttura del casello ha subito danni molto gravi: è praticamente distrutta.

Secondo una prima ricostruzione dei soccorritori arrivati sul posto al casello autostradale della A12 di Rosignano, sarebbero deceduti i due occupanti dell'auto che si è schiantata ad alta velocità su due mezzi in coda ribaltandosi e danneggiando la struttura del casello e uno degli occupanti delle auto tamponate. Altre cinque persone sono rimaste ferite in modo grave.

Aggiornamenti sul traffico per chi sta viaggiando

Attualmente rimane chiuso al traffico il tratto tra Rosignano Marittimo e Barriera di Rosignano in direzione sud.