Incidente a Ciao Darwin, infortunato esce da Terapia intensiva: ora al Santa Lucia

Giovedì 2 Maggio 2019, 17:35

, il 54enne che si infortunò durante il “Gioco dei rulli” nel Genodrome di Ciao Darwin è stato trasferito d’ospedale. Dal reparto di Terapia intensiva del Policlinico Umberto I di Roma è passato ora all’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico della Fondazione Santa Lucia, dove inizierà la sua terapia. Secondo quanto si apprende le sue condizioni sono stabili. Così come denunciò il cugino,, dal momento dell'incidente (avvenuto a fine aprile) il suo corpo è immobile dal collo in giù.Intanto la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un'inchiesta sull'accaduto, aprendo un fascicolo contro ignoti per il reato di lesioni colpose