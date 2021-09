Ciclista 65enne travolto da un tir sulla Piovese: è gravissimo Foto

PADOVA - Grave incidente oggi, 1. settembre, alle 10,45 sulla Statale 516 nel centro abitato di Codevigo - subito dopo il ponte sul Brenta. Ancora da chiarire la dinamica esatta, ma è accertato che un ciclista padovano di 65 anni e un camion procedevano entrambi in direzione di Chioggia-Padova quando, giunti in prossimità dell’incrocio per Codevigo, svoltavano.

Il ciclista ha provato ha girare sulla sinistra e il mezzo pesante non è riuscito a frenare ed evitarlo colpendolo in pieno e sbalzandolo di sella violentemente.

Il camionista (M. R.) è un 65enne vicentino di Sandrigo, il ciclista, M. P. le iniziali, un coetaneo residente poco distante, a Codevigo. Trasportato in elisoccorso a Padova è gravissimo e in prognosi riservata.