Incidente a Clusone, morta una bambina di 8 anni e tre feriti (due gravi) tra cui la nonna

. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale tra due auto la notte scorsa a Clusone, in provincia di Bergamo. Il fratello di 9 anni ha riportato la frattura del femore e altre tre persone - tutte adulte - sono rimaste ferite, due in modo grave. Tra queste la nonna dei due bimbi. Si è trattato dello scontro tra due vetture avvenuto sulla ex statale 671.