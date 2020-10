Roma, l'ex comandante dei vigili Buttarelli centrato da un'auto contromano: è in codice rosso

Paura in serata per l’ex comandante generale (e oggi vicecomandante) della polizia municipale rimasto coinvolto in un incidente stradale. Carlo Buttarelli è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Giovanni. L’ufficiale, nel corpo da quasi 30 anni, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto mentre era in sella alla sua moto e stava rincasando, da un veicolo che procedeva contro mano.

L’incidente è avvenuto lungo via Appia Pignatelli all’incrocio con via Erode Attico, al Quarto Miglio. L’impatto tra il motociclo e l’automobile è stato violento tanto da sbalzare Buttarelli dalla moto e scaraventarlo sull’asfalto. Sul casco erano presenti i segni del forte colpo subito: proprio per il trauma cranico è stato sottoposto alla tac. I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto sono stati effettuati dalla sezione infortunistica stradale del gruppo Tintoretto.

Il conducente del mezzo che ha investito il comandante è stato sottoposto al narcotest per stabilire se era sotto effetto di droga ed alla prova dell’etilometro. In nottata le condizioni di Buttarelli sono apparse stabili e non in pericolo di vita.

Carlo Buttarelli è stato comandante generale della polizia municipale durante l’ultimo anno della giunta guidata dal sindaco Alemanno, prima delle sue dimissioni che avvennero dopo l’elezione di Ignazio Marino. Tra i tanti incarichi ricoperti dall’ex comandante generale spicca anche la guida dell’allora Git (il nucleo intervento traffico che recluta proprio gli agenti motociclisti).

Ultimo aggiornamento: 22:59

