Incidente a Corsico, donna travolta e uccisa in bici da una moto: alla guida un 21enne col foglio rosa

Stava facendo un giro in bici, quando è stata travolta in pieno da una moto su cui viaggiavano due giovani. È morta così, ieri sera a Corsico, la 44enne Daria Sadun, originaria di Firenze ma da tempo stabilitasi in provincia di Milano. Alla guida della moto c'era un 21enne, col foglio rosa, che ora si trova ricoverato al Niguarda ma è fuori pericolo. Meno grave l'amico che era con lui.

