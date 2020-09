​​Incidente nel Cuneese, suv travolge pedoni: morta una donna, quattro feriti

Tragedia sulle strade nel Cuneese. E si aggrava il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Monforte d'Alba, la patria del Barolo in provincia di Cuneo. Un Suv è piombato per cause che sono in corso di accertamento sul alcuni passanti, nella centrale piazza Umberto I, di fronte agli avventori che in quel momento erano seduti nei dehors. Una donna è morta, altre quattro persone sono rimaste feriti; il 118 le ha trasferiti negli ospedali di Cuneo e di Verduno. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno ascoltando il conducente dell'auto.

LEGGI ANCHE --> Investita da un'auto: in gravi condizioni donna di 41 anni

Secondo le prime informazioni, i pedoni investiti sono turisti belgi e tedeschi. La vittima è una donna, e non un uomo come appreso in un primo momento. I due feriti più gravi sono stati trasportati in elicottero all'ospedale di Cuneo, gli altri due in ambulanza all'ospedale di Verduno. L'auto che li ha travolti, un Suv della Mercedes di colore nero che procedeva in direzione di Dogliani, ha fermato la sua corsa contro un'auto in sosta. Il conducente sarà sottoposto ai test per verificare se abbia assunto alcol o droghe.



Ultimo aggiornamento: 18:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA