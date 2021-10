Cacciatore scivola durante la battuta e spara all'amico: ricoverato in ospedale

MEDUNA - Incidente di caccia a Meduna, stamattina alle ore 11.30 in via Malute. Durante pausa di una battuta tra 4 cacciatori, uno ha perso l'equilibrio e dal fucile sono partiti alcuni colpi. Un colpo è andato a vuoto, l'altro invece ha trapassato il gluteo del compagno che gli era vicino. Il ferito è stato trasportato in elicottero a Treviso con una copiosa perdita di sangue. Non è in pericolo di vita. Il cacciatore a cui sono partiti colpi è del '63, la vittima del '79, entrambi della zona: Meduna e Gorgo al Monticano. Sul posto Suem e carabinieri di Motta di Livenza.