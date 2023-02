Un’altra notte di sangue sulle strade. Dopo lo schianto mortale in cui hanno perso la vita i sei amici di Fonte Nuova, venerdì notte intorno alle tre un alto gravissimo incidente in cui è rimasto coinvolto un gruppo di cinque ragazzi di Fiano Romano, comune alle porte della Capitale. Il dramma per i cinque ragazzi, tra i 22 e i 16 anni, si è consumato dopo la serata in un pub. Sulla via del ritorno lungo la via Tiberina la macchina su cui viaggiavano, una Volkswagen Polo, subito dopo una curva come una pallina da flipper ha sbandato verso sinistra centrando un albero. Quindi la carambola nella corsia opposta. La corsa è finita contro un secondo pino. Quando i vigili del Fuoco sono arrivati sul posto per i soccorsi hanno trovato la macchina completamente distrutta con gli amici ancora all’interno. Le squadre dei pompieri hanno impiegato oltre due ore per estrarre i corpi rimasti incastrati tra le lamiere di Andrea Ovidi, il 22enne alla guida della macchina, Daniel di 16anni che gli sedeva accanto. E degli altri tre passeggeri: Kleidi Ndoka, di 18 anni, Andrea Montereali, di 21 anni e Raul di 17 anni. Una volta estratti dalla macchina sono stati trasportati in codice rosso tra il policlinico Gemelli, l’ospedale Sant’Andrea e Monterotondo. Mentre i carabinieri della stazione di Ponzano Romano e della compagnia di Monterotondo sono stati incaricati delle indagini e dei rilievi che verranno trasmessi alla procura di Rieti. I militari dunque hanno proceduto con i rilievi e disposto le analisi di alcol e droga per Ovidi che era alla guida della Polo. Neopatentato, perché non ha ancora superato i tre anni di guida, è risultato positivo all’alcol seppur con valori contenuti.

LA RICOSTRUZIONE

Ma per gli investigatori sarà determinante accertare la velocità a cui viaggiava la macchina al momento dello schianto avvenuto proprio in prossimità del centro di Fiano Romano. «Ho visto quella macchina sfrecciare, poi ho sentito uno schianto terribile» avrebbe riferito uno dei testimoni. In attesa comunque di una perizia tecnica: non è ancora escluso il guasto meccanico. I cinque ragazzi hanno riportato traumi e ferite molto serie, ma nessuno è al momento in pericolo di vita: Ovidi è il giovane che ha riportato i traumi più importanti. Ricoverato all’ospedale Sant’Andrea è vigile e cosciente. Per tutta la giornata di ieri, gli investigatori hanno ascoltato le vittime. Da quanto accertato i cinque amici avevano trascorso la serata in un pub di Passo Corese, comune a circa 20 chilometri da Fiano Romano. Intorno alle 2,40 si sono avviati verso casa. Quindi hanno imboccato la via Tiberina e lo schianto contro l’albero, appena usciti da una curva.