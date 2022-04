Incidente in Friuli, tre morti e due feriti gravi: tragico frontale tra due auto

Tragico incidente stradale in Friuli nel pomeriggio di oggi, sabato 9 aprile: tre persone sono morte in uno scontro frontale avvenuto tra due auto, una Fiat 500L e una Saab 9-3 SportHatch, scrive il quotidiano Il Gazzettino, lungo la statale 52 al confine tra Cavazzo Carnico (Udine) e Tolmezzo. Nello schianto sono deceduti un uomo che viaggiava da solo in una delle vetture ed entrambi gli occupanti - un uomo e una donna - di un'altra auto.

Due i feriti gravi trasportati d'urgenza in ospedale in codice rosso. Sul luogo della tragedia era in atto un forte temporale: il frontale è accaduto poco prima delle 16.30 nel tratto che precede l'ingresso al paese. Sul posto hanno operato i sanitari del 118 con più mezzi, i vigili del fuoco del distaccamento del capoluogo carnico e i carabinieri. Il traffico è bloccato in entrambi i sensi di marcia.