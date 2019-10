Incidente frontale, muore un uomo di 38 anni incastrato tra le lamiere

Incidente stradale in via Roma a Jesolo, in provincia di Venezia, oggi 24 ottobre poco dopo le 18.30: un uomo è morto e altre due persone sono state ferite. La vittima è il conducente di una delle due auto coinvolte nel frontale: è rimasto incastrato nel posto guida. i vigili del fuoco, prontamente intervenuti, lo hanno estratto e affidato alle cure del 118, ma nonostante i prolungati tentativi di rianimarlo non c'è stato nulla da fare.





Si tratta di un cittadino romeno di 38 anni, residente a Jesolo. Feriti, ma in maniera lieve, il conducente dell'altra auto e il figlio di questi. La dinamica del sinistro è ancora sotto accertamento da parte della polizia locale. Sono tuttora in corso le operazioni di messa in scurezza della scena dell'incidente da parte dei vigili del fuoco.



Si tratta di un cittadino romeno di 38 anni, residente a. Feriti, ma in maniera lieve, il conducente dell'altra auto e il figlio di questi. La dinamica del sinistro è ancora sotto accertamento da parte della polizia locale. Sono tuttora in corso le operazioni di messa in scurezza della scena dell'incidente da parte dei vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: 21:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA