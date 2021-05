Tragedia funivia Mottarone, «Eitan ha riaperto gli occhi». L'ospedale: poco fa è stato estubato

«Eitan ha riaperto gli occhi». Il bambino di 5 anni sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone è stato estubato. «Il risveglio sta proseguendo e poco fa il piccolo è stato estubato», dice il direttore generale della Città della Salute di Torino, Giovanni La Valle.

Eitan, l'ultima fotografia: «Un team di psicologi per dirgli che ora è solo»

Eithan, bimbo di 5 anni unico sopravvissuto nella tragedia del Mottarone: «Primi segnali di risveglio»

«Il bimbo ha ripreso conoscenza»

«Per un momento - aggiunge La Valle - il piccolo Eitan ha ripreso conoscenza». Al suo fianco, oltre agli anestesisti e agli psicologi dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, c'era la zia Aya, sorella del padre morto con la madre e il fratellino di due anni nella cabina della funivia precipitata.

«Questa è una fase molto delicata - dicono i sanitari del reparto di Rianimazione diretto da Giorgio Ivani - La notte è passata tranquilla e conferma la stabilità clinica del bambino nonostante le condizioni critiche. Il fatto che siamo riusciti a estubarlo è un fatto positivo». Quando ha aperto gli occhi, dunque, Eitan si è trovato di fronte il volto conosciuto della zia. La prognosi resta riservata e si attendono le prossime ore per completare il risveglio.

L'omaggio dei compagni - Decine di manine colorate su tela bianca, l'una sopra all'altra in una simbolica catena per dire a Eitan «forza, ti vogliamo bene, ti aspettiamo». E l'omaggio consegnato in ospedale a Torino dall'artista Stefano Bressani, papà di una compagna della scuola materna di Pavia frequentata dal piccolo. Insieme al quadro anche tanti disegni che i compagni hanno voluto regalare al piccolo per dirgli di non mollare e una sfera azzurra realizzata dallo stesso artista, che si è fatto ambasciatore dei messaggi di speranza inviati dai bambini. «È una tragedia immane - ha sottolineato Bressani - questo quadro è un messaggio di solidarietà e vicinanza che vogliamo lasciare a Eitan. Ieri a scuola si sono riuniti in cerchio per tramettere forza al loro amichetto. L'arte può trasmettere bellezza anche in drammi come questo», conclude.

Le salme israeliane - Intanto è decollato dall'aeroporto di Malpensa il volo privato che porterà in Israele le salme di Amit Brian, Tal Peleg, del loro bimbo Tom e dei bisnonni Barbara Cohen Konisky e Itshak Cohen, cinque delle 14 vittime della tragedia del Mottarone. Dopo la lettura dei salmi e la preghiera dei defunti da parte dei rabbini di Milano e Torino, straziante l'ultimo saluto dei familiari, tra cui la zia del piccolo Eitan, figlio maggiore dei Brian, unico sopravvissuto. Aya Biran, in lacrime, ha toccato le bare prima che venissero caricate. Domani saranno celebrati i funerali in Israele.