Funivia si schianta in Tirolo, quattro feriti gravi. «L'incidente per un albero caduto»

Incidente in Austria per una cabina della funivia. Le cause, probabilmente, sono dovute dalla caduta di un albero sulla fune di sostegno. Sul posto era presente un elicottero. Sono intervenuti i soccorritori e le operazioni della funivia sono state temporaneamente sospese a causa dell'incidente.

Funivia si schianta in Tirolo, la dinamica

Non si sa ancora nulla sull'identità dei feriti. Il luogo dello schianto è Hochoetz, che si trova nella zona più ampia dell'Ötztal. Secondo il server della Tiroler Tageszeitung l'incidente è avvenuto alle 10:15 tra l'ottavo e il nono pilone della funivia Acherkogelbahn. Questo è quanto riportato dal quotidiano locale lidovky.