Furgone investe due bambini, sono gravissimi: illesa la mamma

Tragico incidente in serata. Duedi 5 e 6 anni sono stati investiti da un furgone in una strada al confine tra i comuni di Sarzana e di Santo Stefano Magra (). I bimbi sono in gravi condizioni: il più piccolo è stato trasportato con l'elicottero Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di, il più grande in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia. Assieme a loro, a poca distanza, c'era anche la mamma, rimasta illesa.