Incidente in galleria, morti a Iseo due ragazzi di 27 e 29 anni: quattro persone gravemente ferite

Un ragazzo di 29 anni ed una ragazza di 27 sono morti in un incidente avvenuto nella notte all'interno di una galleria a Iseo, in provincia di Brescia. I giovani si sono scontrati frontalmente con la loro auto contro un furgone e sono morti sul colpo. Altre quattro persone sono rimaste gravemente ferite.

L'auto su cui viaggiavano i due giovani insieme ad altri due amici si è scontrata violentemente con un furgoncino, con a bordo un uomo e una donna. Le due vittime sono morte sul colpo, gli altri quattro coinvolti sono ricoverati in condizioni gravi, tra Brescia e Bergamo, in prognosi riservata. La polizia stradale di Brescia sta facendo i rilievi e non è ancora chiaro chi abbia sconfinato verso la corsia opposta della sp 11. Sul posto, sono intervenuti anche l'elisoccorso e i vigili del fuoco.