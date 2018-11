Lunedì 26 Novembre 2018, 10:24 - Ultimo aggiornamento: 26-11-2018 12:01

Incidente in galleria: otto ragazze finiscono all’ospedale. È successo nella notte nella galleria Varano della Statale 77 Valdichienti nel territorio di: un furgone adibito a pulmino che trasportava una squadra di basket femminile ha urtato più volte le pareti del tunnel. Le ragazze sono state portate all’ospedale di Camerino, in provincia di Macerata.La dinamica dell'incidente è in via di accertamento. I vigili del fuoco, intervenuti con due autopompe e dieci unità di personale, hanno soccorso le persone a bordo del pulmino e messo in sicurezza la scena dell'incidente.