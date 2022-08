Incidente nella notte, morti 4 ragazzi a Godega di Sant'Urbano: avevano tutti fra i 18 e i 19 anni

TREVISO - Strage sulle strade della Marca. Quattro ragazzi hanno perso la vita in un incidente avvenuto poco prima delle 2.10 di questa notte, 14 agosto, a Godega di Sant’Urbano. Una Volkswagen Polo, con a bordo il gruppo di amici, tutti tra i 18 e i 19 anni, è uscita di strada in via Cordignano in direzione Godega.

La dinamica

L'auto ha sbandato all'altezza di una curva a sinistra ed è poi uscita di strada. Nella sua corsa, la Polo ha sbattuto contro un platano ed è finita dentro un piccolo canale di scolo rovesciandosi su se stessa. L'impatto è stato devastante, tanto da non lasciare scampo a nessuno dei giovani che con ogni probabilità erano sulla strada del rientro a casa dopo aver fatto serata.

Le vittime, tutti maschi residenti nella zona tra Cordignano ed Orsago, sono: D.D.R., classe 2004, M.D.R., classe 2003 (19 anni a novembre), X.K., classe 2003, origine albanese, D.O., classe 2003.

A dare l'allarme sono stati i residenti, svegliati dal boato. Immediata la chiamata al 118. Ma per i ragazzi non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco ne hanno estratto i corpi ormai privi di vita, illuminando a giorno il luogo dello schianto, una strada di campagna che collega Cordignano a Godega. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi.

I pompieri arrivati da Treviso con il personale di prima partenza e l’autogru, hanno messo in sicurezza la Volkswagen Polo ed estratto i quattro ragazzi. Purtroppo nonostante i soccorsi, il medico ha dovuto constatare la morte di tre ragazzi di 18 anni e uno di 19. Sul posto la polizia stradale. Le operazioni di soccorso sono terminate all’alba.