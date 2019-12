Roma, attraversa sul Gra e viene investito da auto: morto un uomo

Incidente mortale nella tarda serata di ieri sul Grande raccordo anulare nei pressi dello svincolo per la Salaria. Sul posto per i rilievi la polizia stradale. Secondo quanto si è appreso, un uomo è stato investito da un'auto. Da una prima ricostruzione della polstrada, sembrerebbe stesse attraversando la strada. Sul posto anche la polizia locale per la chiusura delle rampe del Gra. Sono tre gli incidenti mortali che si sono verificati a Roma in poche ore. Sempre nella serata di ieri un ciclista è morto investito da un'auto su via Cristoforo Colombo e un pedone travolto da un furgone in via Prenestina.

Roma, altri due morti sulle strade: travolti e uccisi un ciclista e un pedone

Ultimo aggiornamento: 13:14

