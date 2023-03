In un grave incidente ieri pomeriggio verso le 19,20, lungo la strada provinciale SP43 nel comune di Pietracamela hanno perso la vita Giorgio Bellachioma e Andrea Cecca, rispettivamente zio e nipote. Il primo aveva 44 anni e il secondo 28. Mentre sono rimaste gravemente ferite le loro compagne V.M.C., di 51 e G.B., 22 anni.

Incidente sul Gran Sasso, morti due romani: cosa è successo

Doveva essere, e in parte lo è stata sicuramente, una bellissima giornata soleggiata da trascorrere nella località sciistica dei Prati di Tivo, ai piedi del Gran Sasso. Con il tramontare del sole e quando le temperature sono iniziate a farsi più gelide i quattro hanno deciso di tornare a casa.

L'impatto con il guard rail

Ma dopo aver trascorso, poco più che una manciata di chilometri, la loro auto, una Jeep Renegade, all’uscita di un tornante ha sfondato il guard rail ed è precipitata rotolando su se stessa per circa 50 metri e infine si è schiantata in prossimità di una scarpata. Per i due uomini seduto sui sedili anteriori non c’è stato nulla da fare​