Incidente a Grosseto, auto finisce fuori strada e prende fuoco: 5 feriti, anche 2 bambini

Questa mattina intorno alle 10 sulla Strada provinciale 152 nel comune di Gavorrano, in provincia di Grosseto , un auto è stata divorata dalle fiamme dopo essere uscita fuori carreggiata. L'incidente stradale ha causato il ferimento di cinque persone, tutti parenti. Le cause che hanno poratato all'incidente sono ancora in fase di ricostruzione. Tra cinque feriti del nucleo familiare quella più grave è una donna di 69 anni, trasportata d'urgenza con l'elisoccorso Pegaso a Siena presso l'ospedale delle Scotte.

Coinvolte un'altra donna, 25 anni, quest'ultima portata presso l'ospedale di Massa Marittima( Grosseto). Nell'incidente sono rimasti feriti anche due bambini, trasportati in codice 2, presso il pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto. La prima a essere trasportata in ospedale è stata una bambina di 7 mesi, l'altro un bambino di 2 anni. L'ultima persona coinvolta un uomo di 35 anni anche lui trasportato in codice 2 presso lo stesso ospedale dei due bambini. Dopo l'impatto sono intervenuti i mezzi d'urgenza del 118 della Asl Toscana sud est, sul luogo dell'incidente sono giunti anche carabinieri e i vigili del fuoco.