Sabato 30 Dicembre 2017, 12:49 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 13:03

Incidente in alta quota. Due turisti travolti da una slavina sui Monti Sibillini, tra Pintura di Bolognola e Pizzo Tre Vescovi, sono stati estratti dalla neve: sono feriti in modo non grave. Li hanno raggiunti squadre del Soccorso Alpino di Macerata e di Montefortino, arrivate sul posto con gli sci. Predisposto un posto di comando avanzato con i vigili del fuoco. A valle allestita una piazzola per l'atterraggio dell'eliambulanza per evitare valanghe secondarie in quota.