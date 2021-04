Va a prendere la figlioletta fuori da scuola, travolta e uccisa mentre attraversa

VERONA - Una mamma di 39 anni è morta a Verona dopo essere stata investita da un'auto, una Suzuky Swift, mentre accompagnava a casa la figlia appena uscita da una vicina scuola elementare. La tragedia oggi, 22 aprile, verso le 15.30 in zona Verona sud.



Il Suem 118, giunto sul posto con medico e infermieri, ha prestato soccorso per oltre 45 minuti, stabilizzando la paziente che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Borgo Roma dove però è morta in serata per la gravità delle ferite riportate.

Ne dà notizia la Polizia locale che ha effettuto gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente e sulle condizioni psicofisiche dell'autista che è indagato per omicidio stradale.

La vittima è Cristina Andreis, 39 anni, di origini romene, da tempo residente a Verona.