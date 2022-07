Incidente sul lavoro, operaio 42enne schiacciato da un rullo: grave

Incidente sul lavoro in località Collemesole ad Arsita, nel Teramano. Un operaio, A.F., di 42 anni, ha riportato un trauma da schiacciamento ad un arto inferiore: è grave. L’infortunio è accaduto ieri attorno alle ore 17. 20. Il conducente del rullo, un operaio di origini senegalesi, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Bisenti, ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato a terra restando schiacciato tra la pesante ruota di metallo del mezzo ed un albero a bordo strada.

L'autista di un camion di passaggio, dotato di autogrù, ha provato ad ancorare con una fune il rullo compressore per tentare di staccarlo dall'albero e liberare il malcapitato, senza però riuscirci. Nel contempo erano stati allertatati i soccorsi. I vigili del fuoco una volta giunti hanno utilizzato l'autogru in dotazione al Comando di Teramo per allontanare il pesante mezzo dall'albero, riuscendo a liberare l'infortunato che ha riportato un trauma alle gambe. Subito dopo il ferito è stato affidato al personale sanitario dell'elisoccorso del 118 dell'Aquila con cui è stato trasportato presso l'ospedale dell'Aquila per gli accertamenti e i trattamenti sanitari necessari. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza di un'associazione di volontari di Bisenti.