Si ribalta l'autogru, muore schiacciato nell'abitacolo

CELANO - Un uomo di 59 anni di Celano, Antonio Cicchetti, è morto in un incidente sul lavoro che si è verificato sulla strada provinciale 17, tra Ortona dei Marsi e Aschi Alto. Il dipendente di una ditta di Aielli è rimasto schiacciato nella cabina di una autogru che, per cause da accertare, si è ribaltata mentre all'opera nei pressi di una curva.

La gravità dell'incidente è parsa subito chiara. Dall'Aquila è arrivato anche l'elisoccorso, ma purtroppo non vi è stato nulla da fare.

L'uomo, molto conosciuto in città, era sposato e aveva tre figli.

Sul posto i carabinieri della stazione di Ortona dei Marsi e i vigili del Fuoco.