Vola una lamiera per il forte vento e colpisce un operaio: tragedia sul lavoro a Sora

Incidente mortale sul lavoro all’interno di un'azienda di smaltimento del ferro di Sora, in via Pietra Santa Maria. A causa del vento forte sembra che una lamiera si sia staccata dal suo supporto ed abbia travolto un uomo che si trovava all’interno. La vittima è Ciro Ceccano, 57 anni. L’uomo era nato a Sora ma viveva da tempo a Pescosolido. Per l'operaio purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri e gli ispettori della Asl.