Schiacciato da un bus in riparazione, operaio di Esperia muore a 57 anni

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in un'autofficina di Pignataro Interamna, comune ai confini tra Cassino e San Giorgio a Liri. Secondo le prime informazioni che trapelano, l'uomo è morto sul colpo: si tratta di un 57enne residente ad Esperia. Sulle cause di quanto avvenuto stanno facendo gli accertamenti le forze dell'ordine immediatamente allertate. Il meccanico sarebbe rimasto schiacciato da un bus in riparazione.