Incidente con lo scooter, Andrea muore a 17 anni. Schianto contro un'auto, arrestata ragazza di 22 anni: positiva all'alcol test

tesserato per l'Atletica Libertas Runners Livorno, è. Il giovane si è scontrato con un'auto. Alla guida della vetturae pertanto è stata arrestata. È successo intorno alle 1.30, a Livorno, all'incrocio tra via dei Pensieri e via Machiavelli.Il minorenne conducente del motociclo è stato soccorso dai sanitari del 118, ma dopo il trasporto in ospedale è deceduto. Effettuati i rilievi tecnici da parte della polizia municipale, contattato il pubblico ministero di turno, i veicoli sono stati posti sotto sequestro. La conducente dell'autoveicolo, sottoposta alle analisi di laboratorio per la verifica dello stato psicofisico, è risultata positiva all'uso dell'alcool,. La donna si trova attualmente agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti.«Un tragico incidente questa notte ha portato via Andrea Matteucci, giovane brillante velocista che correva in maglia amaranto. Non ci sono parole per descrivere il dolore per la perdita di un ragazzo così giovane. Noi tutti e il Campo Scuola da oggi saremo un po' più vuoti. La Libertas tutta si stringe alla famiglia nel cordoglio e nel ricordo di Andrea. Ciao Andrea». Questo il messaggio di cordoglio pubblicato sulla pagina Facebook dell'Atletica Libertas Runners Livorno che ha condiviso la foto del giovane (photo TrackArena).