Incidente Massafra, morti due fratelli e un ragazzo di 20 anni: i genitori hanno visto l'auto distrutta e chiamato i soccorsi

Tre morti e un ferito grave, tutti giovanissimi, con due fratelli estratti dalle lamiere purtroppo già privi di vita. È il drammatico bilancio dell’incidente stradale che si è verificato ieri sera sulla strada provinciale che collega Massafra a Martina Franca, nel versante occidentale della provincia di Taranto. Mentre il sindaco di Massafra, Fabrizio Quarto, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali dei tre giovanissimi. Erano in 4 a bordo di una Opel Corsa che si è schiantata contro un muretto di cemento.

Incidente a Massafra, tre ragazzi morti e uno ferito gravemente. L'auto si è schiantata contro un muro

Le vittime

A perdere la vita sono stati Leonardo Carucci di 19 anni e la sorellina più piccola, Antonella Carucci di soli 13 anni. La terza vittima è Leo Conte, di 20 anni. I due fratelli sono morti sul colpo, mentre il guidatore durante l'arrivo dei soccorritori. È toccato ai genitori dei fratelli Carucci scoprire la tragedia, a pochi minuti dallo schianto fatale, mentre rincasavano. Sono stati proprio loro, a far scattare l'allarme chiedendo aiuto. Per il quarto passeggero e unico sopravvissuto, Giuseppe Convertino, la prognosi resta riservata ma, con il passare delle ore, sembra che le sue condizioni siano migliorate e non sarebbe più in pericolo di vita. Il giovane di 20 anni ha riportato un trauma cranico e fratture multiple e nella notte è stato sottoposto a un intervento chirurgico all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Secondo quanto si apprende dalla prima ricostruzione, pare che i ragazzi stessero rientrando a casa dopo aver trascorso la domenica a Martina Franca per un pranzo a base di sushi quando la loro auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un muro.

Il lutto a Massafra

«Apprendere questa terrificante notizia - ha affermato il sindaco di Massafra - lascia senza parole. È una tragedia immane. Alle famiglie che stanno attraversando questo inferno agghiacciante giunga il cordoglio dell'intera comunità massafrese. Con un lutto cittadino ci stringeremo intorno a loro, pur essendo ben consapevoli che nulla può essere di conforto in queste ore disperate».