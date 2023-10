Incidente Mestre, pullman precipitato. Un vigile del fuoco: «Ci sono tanti morti, troppi»

Scene apocalittiche a Mestre, dove un pullman alimentato a Metano è precipitato da un cavalcavia finendo sui cavi dell'elettricità. Lì ha preso fuoco. Almeno 20 le vittime, ma il bilancio è destinato a peggiorare. «Ci sono tanti morti, troppi», ha detto un vigile del fuoco che si è allontato per qualche minuto della zone di operazioni di recupero del pullman precipitato a Marghera. La zona è presidiata dalle forze dell'ordine che non fanno entrare nessuno. Ci sono almeno 50 ambulanze.

Cosa è successo

Secondo quanto si apprende il pullman precipitato, che sarebbe alimentato a metano, ha preso fuoco subito dopo l'impatto. Il ha fatto un volo di circa 10 metri: L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 20 sul cavalcavia della bretella che da Mestre porta verrso Marghera e l'autostrada A4.

Nel primo tratto in discesa il pullman, per cause da accertare, ha sfondato il parapetto, è caduto giù finendo tra un magazzino e i binari della stazione di Mestre, incendiandosi.

Alcune delle prime vittime recuperate sarebbero morte carbonizzate.

Meloni: «Profondo cordoglio per l'incidente»

«Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre ha scritto il premier Giorgia Meloni -. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il sindaco Luigi Brugnaro e con il ministro Matteo Piantedosi per seguire le notizie su questa tragedia».