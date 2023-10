Due fratelli scivolano e cadono nel vuoto in montagna: uno muore, l'altro si salva aggrappandosi ad un albero

Due fratelli escursionisti in montagna cadono nel vuoto, Un uomo di 72 anni anni ha perso la vita scivolando in un canale in val Vigezzo, nel Verbano-Cusio-Ossola. L'incidente è avvenuto nella zona di Arvogno.

Fedez dimesso, il ritorno a casa e la sorpresa dei figli Vittoria e Leone: «Bentornato papino»

Un'altra persona, il fratello della vittima, è stata salvata dai soccorritori: era aggrappato a una pianta, probabilmente dopo essere a sua volta scivolato nel tentativo di aiutare il fratello.

L'allarme dato da altri due escursionisti

L'allarme lo hanno dato altre due persone che stavano camminando nella zona e che hanno visto uno zaino e delle bacchette da trekking abbandonati a terra.