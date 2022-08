Cade in un dirupo durante un'escursione in montagna: muore una 31enne

Una donna è morta in Valle Camonica, nel Bresciano, cadendo in dirupo durante un'escursione in montagna. Il tragico incidente è accaduto a Cevo. La vittima. I.M. sono le sue iniziali, è una donna di 31 anni originaria di Montichiari, in provincia di Brescia, secondo le prime ricostruzioni ed era in compagnia di un altro escursionista partito con lei quando è caduta nel vuoto. Partiti dal rifugio Maria e Franco, erano diretti verso la Val Adamé.

APPROFONDIMENTI TRENTO Pietro Ballarini, ciclista di 18 anni, cade in discesa mentre si... PORDENONE Malore durante l'escursione in montagna con il marito, si... LA TRAGEDIA Marmolada, lei si salva e lui muore. La dedica di Alessandra a...

Milano choc: precipita dal quarto piano, piomba su una cancellata e muore sul colpo

La donna è stata recuperata ormai senza vita con l'aiuto del soccorso alpino e dell'elicottero decollato da Sondrio subito dopo l'allarme.