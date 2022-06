A13, schianto tra camion e furgone: un morto e tre feriti. Cinque chilometri di coda

Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite in un incidente avvenuto intorno alle ore 6 di oggi, 1 giugno, sull'autostrada A13 Bologna- Padova, nel tratto tra Occhiobello (Rovigo) e Ferrara Sud in direzione di Bologna. Nello scontro sono rimasti coinvolti un furgone e un mezzo pesante. Attualmente - informa Autostrade per l'Italia - nel tratto interessato il traffico transita su una corsia e si registrano 5 chilometri di coda verso Bologna. Sul luogo soccorsi sanitari e meccanici, vigili del fuoco, pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione terzo Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

Chi è la vittima

La vittima, Petrica Mocanu, è un cittadino originario della Romania e al momento del terribile incidente era seduto nel sedile anteriore del passeggero. Sono cittadini romeni anche i tre feriti.

Nelle prime ore del pomeriggio i mezzi sono stati rimossi e le code sono rientrate.