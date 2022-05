Incidente mortale sul lavoro a Porto Marghera: Alessandro Zabeo è caduto da un'impalcatura, aveva 34 anni

Un altro incidente mortale sul lavoro. Non ce l'ha fatta il giovane lavoratore che ha avuto un incidente ieri mattina 23 maggio, a Porto Marghera (Venezia) all'interno di una nave nel terminal gestito da Vecon. La vittima, Alessandro Zabeo, 34 anni, è caduta da un castelletto di circa tre metri, battendo la testa e finendo inizialmente in coma per poi morire nella tarda serata. Ancora da precisare le circostanze che hanno causato la caduta: tra le ipotesi quella di un malore o del fatto che l'operaio si sia sporto troppo dai percorsi protetti previsti. Un equipaggio ha stabilizzato l'infortunato prima di portarlo in ospedale.

APPROFONDIMENTI TOSCANA Pistoia, la maxi-truffa: raggirano ricchi anziani per 13 milioni di... L'INCIDENTE Schianto auto-moto, centauro in prognosi riservata LE INDAGINI Forcella, 41enne travolta da motociclista: continuano le indagini...

I sindacati del Porto: «Esprimiamo profonda tristezza e amarezza per un giovane lavoratore che lavorando si fa male, senza se e senza ma. Non deve succedere, ma accade e si pensa ai perché e alle responsabilità sempre dopo. Basta incidenti-infortuni sul lavoro, basta rischiare la vita per il lavoro. Ognuno faccia la sua parte»