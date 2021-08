Frontale sulla Carnica, famiglia distrutta: morti papà e figlia di 10 anni, gravi altri 2 figli e un cugino

UDINE - Gravissimo incidente stradale questo pomeriggio alle 16 ad Amaro, in Carnia, lungo la Ss 52 Carnica all'altezza di un sottopasso. A scontrarsi violentemente in frontale l'auto di una famiglia di 5 persone e un camion. Sul posto stanno intervenendo Vigili del Fuoco e personale del 118. A perdere la vita il conducente della vettura, una Ford C-Max, si tratta di un 62enne. In condizioni disperate e deceduta poco dopo anche la figlia di 10 anni che viaggiava a bordo con lui, insieme agli altri due fratelli di 12 e 14 anni e a un cugino 29enne, tutti e tre toscani e ricoverati in gravi condizioni in ospedale. Illeso il conducente del mezzo pesante della ditta di autotrasporti friulana Delle Vedove di Rivigjnano (Udine).

La strada attualmente risulta bloccata in ambo i sensi di marcia per permettere le operazioni di soccorso. Ci sono gli agenti della polizia locale di Tolmezzo ad effettuare i rilievi e a gestire il traffico, assieme ai carabinieri.

La famiglia coinvolta nella tragedia è residente a Firenze.