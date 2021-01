Incidente mortale questa sera in via Lourdes a Conegliano. Un uomo è stato investito da un'auto. Un terribile botto e la vittima è morta all'istante. L'investimento è avvenuto all'incirca alle 18.40, inutili i soccorsi e i tentativi di rianimare la vittima. L'uomo è un 56enne che risiede a San Pietro in Feletto.

+++notizia in aggiornamento++++

