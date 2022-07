Donna muore nel Suv precipitato in un fossato: l'abitacolo si è schiacciato. Aveva 63 anni e abitava a Treviso

E' morta schiacciata nell'abitacolo dell'auto finita in un fossato. Nulla da fare per una donna di 63 anni di origine piacentene e residente a Treviso. L'incidente mortale è avvenuto la sera scorsa in Val Trebbia vicino a Bobbio, nel Piacentino, in località Rio Foino. Alla guida di un Suv un amico della donna, anche lui di Treviso. L'uomo, come riporta "La Libertà", ha perso il controllo dell'auto il cui motore si sarebbe spento durante una retromarcia. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Bobbio.

Il Suv si è ribaltato e ad avere la peggio è stata la passeggera, mentre l'uomo alla guida se l'è cavata con contusioni.