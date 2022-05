Incidente mortale sulla Roma-Fiumicino: autostrada chiusa per l'aeroporto e traffico in tilt

Ennesimo incidente mortale a Roma. L'autostrada Roma-Fiumicino è chiusa in direzione dell'aeroporto Leonardo Da Vinci all'altezza del chilometro 16 a causa di un incidente in cui è morta una persona.

Come riportato dall'Anas, il traffico verso l'aeroporto è deviato sulla viabilità locale. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine, per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.