Incidente mortale sulla zipline in Valtellina, donna di 41 anni precipita nel vuoto. «Malore poco prima dell'arrivo»

Una donna di 41 anni è morta a Bema, sulle alpi Orobie in Valtellina, dopo che è precipitata nell'area dell'impianto sportivo dell'aerofune della Fly Emotion. Ancora da chiarire, al momento, la dinamica di quanto è avvenuto all'impianto sportivo che porta i turisti in cerca di ebbrezze mozzafiato, attraverso un impianto a fune in sicurezza, dall'abitato di Bema all'altro versante della montagna, sospesi nel vuoto. I tecnici del Soccorso Alpino e i vigili del fuoco, allertati dopo mezzogiorno, sono ancora all'opera. Sul luogo dell'incidente l'elicottero di Areu, il Soccorso Alpino di Morbegno, i Vigili del fuoco e i carabinieri.

Secondo una delle ipotesi ora all'esame, la donna a pochi metri dalla stazione di arrivo si sarebbe sentita male, forse per un infarto.