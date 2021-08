Incidente a Terracina tra auto e scooter: morti due ragazzi residenti a Roma

Due giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto a Terracina, allo svincolo tra Appia e Pontina . L'incidente si è verificato intorno alle 23 e la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri. Vani i soccorsi degli operatori dell'Ares 118 per le vittime, delle quali ancora non si conosce l'età, mentre altri due feriti sono stati accompagnati al "Fiorini" di Terracina.

L'incidente è avvenuto tra una Giulia Mito e uno scooter T Max sul quale viaggiavano le vittime, un ragazzo e una ragazza residenti a Roma. Lo scontro è avvenuto a poche ore del mortale che si è verificato a Sezze.

Con quelli di stasera sono cinque i decessi per incidenti stradali nell'ultima settimana in provincia. Prima lo chef di Aprilia morto a Sabaudia, poi il pensionato di Itri, quindi i tre di oggi a poca distanza l'uno dall'altro.