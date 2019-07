Sabato 27 Luglio 2019, 14:40

Incidente mortale stamattina sull'Autosole Roma-Napoli, all'altezza del casello di Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Una vettura, per cause ancora da stabilire, si è ribaltata e un uomo di 69 anni, residente in provincia di Torino, è morto. L'incidente, autonomo, è avvenuto lungo la corsia di decelerazione dell'uscita di Pontecorvo al km 658,3. Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 6ø Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. L'uscita di Pontecorco in direzione Roma è stata chiusa per consentire i soccorsi. Si sono formate lunghe code con ripercussioni sulla viabilità. La circolazione è stata ripristinata dopo l'intervento dei soccorritori e i primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto.