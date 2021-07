Incidente con lo scooter: muore a 17 anni figlio di un noto imprenditore padovano. Genitori colti da malore

Incidente mortale ieri poco dopo le 19 in via Chiesanuova a Padova, all'incrocio con via Cesalpino. La vittima è un ragazzo di 17 anni. E' Piergianni Cesarato, figlio di Nicola, noto imprenditore del settore tessile. Da una prima ricostruzione, si sono scontrati un furgone e una Yamaha 125, sulla quale viaggiava il diciassettenne. L'impatto è stato violentissimo. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Sul posto, poco dopo il sinistro,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati