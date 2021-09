Nicholas muore a 23 anni nel giorno del suo compleanno: incidente in auto a Pagnacco

Un ragazzo di 23 anni, Nicholas Giordano di Majano (Udine), è morto in ospedale per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto stamattina lungo la ex strada provinciale 49, tra i comuni di Pagnacco e Tavagnacco. Il giovane, che proprio oggi compiva gli anni, stava viaggiando sul sedile del passeggero di un veicolo condotto da un coetaneo di Treppo Grande, rimasto gravemente ferito. Anche la conducente dell'altro mezzo coinvolto nel sinistro è stata condotta in ospedale per accertamenti: entrambi i feriti non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri, a cui sono stati affidati i rilievi.

